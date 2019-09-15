Лондон, 15 сентября, 2019, 18:00 — ИА Регнум. В Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум» 15 сентября 2019-го года в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Борнмут» и «Эвертон». Противостояние завершилось уверенной победой «вишен».

Chris Downer Стадион «Виталити Стэдиум»

Лучшим игроком матча с оценкой 8.13 стал вингер Джошуа Кинг, отличивший голевой передачей и совершивший 4 отбора и 4 успешные обводки. Точность передач норвежца составила 71%.

«Борнмут» одержал вторую победу в сезоне, набрал 7 очков и поднялся на 8-ю строчку. «Эвертон» с тем же количеством очков идет 3-мя позициями ниже.

Статистика матча («Борнмут"/"Эвертон»)

Удары 14/14

Удары в створ 7/5

Владение 42%/58%

Нарушения 5/14

Угловые 7/7

Оценки (WhoScored) 7.07/6.43

Составы на матч:

«Борнмут»: Рамздейл, Стив Кук, Аке, Стейси, Рико, Кинг, Льюис Кук, Харри Уилсон, Биллинг, Каллум Уилсон, Соланке.

Запас: Боруц, Сурман, Лерма (↑), Айб, Фрейзер (↑), Симпсон, Мепэн (↑).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Мина, Кин, Коулман, Делф, Сигурдссон, Шнейдерлен, Ивоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запас: Холгейт, Уолкотт (↑), Сидибе, Бернард (↑), Стекеленбург, Дэвис, Кин (↑).

Бригада арбитров: Пол Тирни | Эдвард Смит | Гарри Леннард | Джон Брукс.

Желтые карточки: Делф — 40, Динь — 58, Ришарлисон — 66, Шнейдерлен — 90+6.

Забитые мячи: Каллум Уилсон (Джошуа Кинг) 23 — 1:0, Доминик Калверт-Льюин (Ришарлисон) 44 — 1:1, Райан Фрейзер 67 — 2:1, Каллум Уилсон (Диего Рико) 73 — 3:1.