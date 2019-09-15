Санкт-Петербург, 15 сентября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. На дамбе в Финском заливе 15 сентября в 16:57 мск были перекрыты затворы на двух судопропускных и шести водопропускных сооружениях. Это сделано для предотвращения нагонного наводнения.

Dambaspb.ru КЗС в Финском заливе

«Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено <…> акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива», — сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС).

Напомним, угрозу наводнения в Петербурге создало усиление юго-западного, южного ветра порывами до 15−17 м/с, а также прогноз повышения уровня воды до опасных значений (+150… +160 см над ординаром). На понедельник, 16 сентября, прогноз также неблагоприятный.

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Затворы дамбы будут закрыты, пока погодные условия не изменятся в лучшую сторону.

Напомним, за время работы КЗС с 2011 года в Северной столице предотвращено 16 морских нагонных наводнений, 11 из которых особо опасные.