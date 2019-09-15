Москва, 15 сентября, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность переименования самолёта Sukhoi Superjet 100. Об этом Чемезов рассказал в интервью РБК.

SuperJet International Кабина пилотов SSJ-100

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать, — сказал он. — Тем более можно сделать наше, российское название».

Кроме того, добавил он, необходимой уйти от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ранее заявили, что планы по развитию семейства самолётов Sukhoi SuperJet, в том числе его укороченной коммерческой версии на 75 мест, остаются в силе. Версию SSJ-100 на 75 мест начали разрабатывать в феврале 2018 года, предварительную заявку на сто таких самолётов подала авиакомпания S7.

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