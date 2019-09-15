Минск, 15 сентября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. В рамках фестиваля WG Fest 2019 глобальный паблишинг-директор франшизы «Калибр» Кирилл Стадник рассказал о будущем своего проекта. Так, в игре скоро появятся белорусские оперативники, сообщает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Игра «Калибр»

Стадник отметил, что сейчас проект находится на стадии закрытого бета-тестирования. У него уже сформировалась постоянная «чисто мужская» группа тестеров, которая помогает улучшать игру.

Паблишинг-директор также отметил, что разработчики очень трепетно относятся к процессу создания игровых моделей. Перед тем как нарисовать модель оперативника, они изучают реальные оружие и экипировку, а также общаются с настоящими военными.

Одной из важнейших задач для команды «Калибра» стало «показать отечественные подразделения без клюквы». По мнению разработчиков, в кинематографе они изображаются «с издёвкой» и «несовременными».

Также разработчики хотят показать в «Калибре» подразделения, которых никогда не было в других играх. Так, они пообещали в ближайшее время добавить в проект белорусских оперативников, которыми смогут управлять геймеры.

Напомним, «Калибр» — это многопользовательский шутер от третьего лица, разработанный российскими разработчиками из студии 1C Game Studios. Проект будет распространяться по условно-бесплатной модели, дата полноценного релиза пока не сообщается. В «Калибре» две команды оперативников сражаются на замкнутых аренах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в игре World of Tanks скоро появятся новый PvE («игрок против окружения») режим, виртуальный концерт The Offspring и «Гонки на танках». Об этом разработчики из Wargaming рассказали в рамках WG Fest 2019.