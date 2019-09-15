Анкара, 15 сентября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об аннексии части оккупированных земель Палестины являются постыдными. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сказал 15 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на внеочередном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Заявления Нетаньяху — это подлая попытка расширения электората в преддверии парламентских выборов в Израиле», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что в случае его переизбрания долина Иордана, расположенная на западном берегу реки, будет в течение короткого времени занята Израилем.

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