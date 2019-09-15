На Урале подросток и трое взрослых отравились газом гниющего картофеля
Посёлок городского типа Магнитка, Челябинская область, 15 сентября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В Челябинской области среди четверых смертельно отравившихся газом гниющего картофеля граждан был 16-летний подросток. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Яд
По предварительным данным, трое взрослых и подросток занимались очисткой помещения овощехранилища. Сейчас по факту трагедии идёт проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, четверо граждан получили отравление вечером 14 сентября. Это произошло в овощехранилище частного дома в посёлке Магнитка.