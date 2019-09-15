Москва, 15 сентября, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в коме, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Telegram-канал Mash.

Михаил Митин Аппарат искусственной вентиляции легких

Отмечается, что состояние актрисы поддерживают с помощью медикаментов.

Напомним, ранее сотрудник Центра радиохирургии научно исследовательского института имени Н.В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак дал разъяснения, почему известной российской актрисе Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, невозможно сделать операцию.

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