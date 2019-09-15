Певек, Чукотский АО, 15 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В чукотском морском порту Певек Росгвардия приняла под охрану первый и единственный в мире атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в федеральной службе войск национальной гвардии.

Rosgvard.ru ПЭБ «Академик Ломоносов»

Как заявил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, к охране прибрежной территории самого северного города России приступили в начале сентября 2019 года. Были проведены мероприятия по комплектованию и обучению личного состава, объект оборудовали современными системами безопасности. Сейчас атомная теплоэлектростанция, прибывшая из Мурманска 9 сентября, пришвартована к месту постоянной стоянки. Запуск теплоэлектростанции планируется в декабре 2019 года.

«Перед войсками национальной гвардии Восточного округа Российской Федерации поставлена задача государственной важности — охрана первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. Росгвардия к выполнению поставленной задачи готова», — заявил на церемонии встречи плавучего энергоблока заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Алим Беппаев.

На центральной площади Певека прошел праздничный концерт и открылась выставка, посвященные событию. В церемонии встречи также приняли участие начальник управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу полковник полиции Михаил Ниненко, губернатор Чукотки Роман Копин, руководители госкорпорации «Росатом», члены окружного правительства и другие.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ПЭБ «Академик Ломоносов» прибыл в Певек из Мурманска 9 сентября 2019 года — на шесть дней раньше намеченного срока. Моряки преодолели путь в 5 тыс. км.