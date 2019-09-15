Москва, 15 сентября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Генеральный директор футбольного московского клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что руководство команды выражает доверие главному тренеру «красно-белых» Олегу Кононову.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик «Спартака»

«Мы выражаем доверие нашему тренеру», — приводит Р-спорт слова Цорна, сказанные им на встрече с болельщиками московского клуба.

Также гендиректор «Спартака» отметил, что обновленная команда должна стремиться к результатам, какие у неё были два года назад.

Кроме этого, Томас Цорн попросил болельщиков дать команде время прийти в себя и подчеркнул, что настоящее положение дел никого не устраивает.

Отметим, ранее «Спартак» уступил екатеринбургской команде «Урал» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги со счетом 2:1. По итогам девяти туров клуб находится на шестом месте турнирной таблицы, имея в активе 14 очков.

Напомним, ранее, 14 сентября, болельщики «Спартак» призвали главного тренера команды Олега Кононова уволиться с занимаемой должности за неудовлетворительные результаты игры команды, на что он заявил, комментируя матч с «Уралом», что будет отвечать на это победами.