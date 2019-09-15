Генуя, Италия, 15 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» вырвал победу в скомпенсированное время у футболистов «Дженоа» в матче третьего тура футбольного чемпионата итальянской Серии А.

Дейнека. Футбол. 1928 г

Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл клуб «Дженоа» усилиями колумбийского форварда команды Луиса Мурьеля, удачно реализовавшего одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота «Аталанты».

Затем, уже в скомпенсированное время матча на 90+1 минуте, защитник «Аталанты» Доминик Кришито также удачно исполнил пенальти в ворота соперника. Исход матча решил мяч ещё одного колумбийского нападающего гостей — Дувана Сапаты, который он забил на 90+5-й минуте и этим принес победу своей команде.

Отметим, по итогам встречи «Аталанта» с 6 очками расположилась на пятом месте турнирной таблицы итальянской Серии А. «Дженоа» с 4 очками на девятой позиции.