Москва, 15 сентября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Врач-онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о перспективах лечения рака головного мозга, диагностированного у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

(сс) valelopardo Врач

По словам Пылева, глиобластома — рак головного мозга — отличается высокой степенью агрессивности. Но при этом даже при неоперабельной опухоли возможны варианты лечения, которые позволяют продлить жизнь пациенту.

Речь идет о комбинированной терапии, когда врачи используют комплекс медикаментов, химео‑ и лучевую терапии.

«Если терапия проводится, то продолжительность жизни составляет два года», — рассказал Пылев.

При этом врач-онколог отметил, что известны случаи, когда люди с таким диагнозом проживали и по пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у известной российской актрисы была диагностирована глиобластома. В тяжелом состоянии Заворотнюк сейчас находится в реанимации. Она впала в кому и её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.