Москва, 15 сентября, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Mil.ru Врач

Напомним, что Заворотнюк была помещена в реанимацию после того, как её состояние резко ухудшилось. Некоторое время назад у актрисы была диагностирована глиобластома — агрессивная форма рака мозга. Заворотнюк проходила курсы лечения, но они не дали результата.

Состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое. В реанимации врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако теперь медикаментозный сон перешел в состояние глубокой комы. Врачи считают, что операция уже не сможет помочь Заворотнюк, так как при последних стадиях глиобластомы хирургическое вмешательство практически невозможно — опухоль прорастает через здоровые ткани и определить её границы невозможно.