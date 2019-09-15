Йошкар-Ола, 15 сентября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. В Национальной художественной галерее Марий Эл 25 сентября откроется выставка проекта «Народный формат. Народное искусство как национальное достояние». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе галереи.

Alkort Нациоальная художественная галлерея Марий-Эл

Это масштабный межрегиональный выставочный проект, в рамках которого сформирована передвижная экспозиция произведений художников народного искусства по крупнейшим центрам бытования и сохранения народных художественных промыслов Среднего Поволжья: Нижний Новгород, Самара, Казань, Саранск, Йошкар-Ола и Чебоксары.

Ядром экспозиции являются произведения нижегородских художников, которые в каждом регионе дополняются произведениями местных мастеров искусств.

Выставка демонстрирует традиционные народные ремесла народов Поволжья: хохломскую, городецкую и полхов-майданскую росписи, чкаловский гипюр, шахунское ткачество, казаковскую филигрань, поволжскую резьбу, традиционную игрушку, а также марийское декоративно-прикладное искусство.

Выставка продлится до 20 октября, вход для гостей — свободный.

ИА REGNUM напоминает, в Нижнем Новгороде выставка была открыта 22 июня. Проект реализуется на средства президентского гранта в рамках национального проекта «Культура».

С 21 августа по 15 сентября передвижная экспозиция работала в Выставочном зале Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи в Саранске. В саранской экспозиции были представлены более 200 работ.