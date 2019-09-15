Бильбао, Испания, 15 сентября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Барселоны «Эспаньол» обыграл футболистов «Эйбара» в четвертом туре испанской Примеры.

Дейнека. Футболист. 1932 г

Игра прошла на поле стадиона «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без забиты мячей и только на 58-й минуте защитник хозяев Иван Рамис открыл счет в матче. Однако радость «Эйбара» длилась недолго, так как уже на 76-й минуте гости усилиями аргентинского форварда Факундо Феррейра отыгрались, а на 79-й минуте хавбек «Эспаньола» Эстебан Гранеро вывел свою команду вперед и этим поставил в матче точку.

Также в скомпенсированное время матча с поля был удален бразильский защитник хозяев Налдо.

Отметим, по итогам матча «Эспаньол» набрал 4 очка и занимает шестнадцатую строчку турнирной таблицы испанской Примеры. «Эйбар» с одним очком на предпоследнем, девятнадцатом месте.