Санкт-Петербург, 15 сентября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей Северной столицы о том, что в понедельник, 16 сентября, в городе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. В порывах его скорость будет достигать 15−18 м/с.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ленинградский вокзал

По шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией, такой ветер оценивается на 8 из 12 возможных баллов и характеризуется как «очень крепкий». Со скорости ветра в 20,8 м/с уже начинается шторм.

По данным Гидрометцентра Петербурга, 16 сентября в городе установится облачная с прояснением погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +9…+11 гр., днем +12…+14 гр.