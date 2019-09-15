Великий Новгород, 15 сентября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что традиционные русские народные костюмы могут стать элементом празднования Дня России или Дня народного единства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам посещения фестиваля костюма и народных промыслов «Сарафан», который открылся 14 сентября на Ярославовом дворище в Великом Новгороде.

Kremlin.ru Андрей Никитин

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Традиционные русские народные костюмы тоже могут быть модными! Начиная развивать фестиваль «Сарафан», мы увидели, что наша национальная одежда пользуется большой популярностью. Сегодняшний фестиваль еще раз это доказал. Кстати, почему бы в День России или День народного единства не надеть что-то наше, национальное. Сделать это элементом празднования».

На фестивале «Сарафан» в Великом Новгороде состоялись показы 30 коллекций народных костюмов, а также изделия ремесленников.

Напомним, впервые фестиваль состоялся четыре года назад прошел в Старой Руссе. В этом году фестиваль стал межрегиональным — он побывал в Вологодской области и в Крыму.