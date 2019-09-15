Нижний Новгород, 15 сентября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Администрация Нижнего Новгорода направила транспортным компаниям, работающим на городских маршрутах, 11 претензионных писем. Мэрия отмечает, что перевозчики выпускают на работу недостаточное число автобусов, сообщили ИА REGNUM в администрации со ссылкой на данные городского департамента транспорта.

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Так, в период с 5 по 12 сентября, МКУ «Центральная диспетчерская служба» фиксировало выход на линии 635 автобусов в день при плановом показателе в 771 транспортное средство. Таким образом, на маршруты выпускались лишь 82% автобусов от плана.

В основном, это касается работы маршрутов Т-88, Т-55 и Т-59.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа почти все нижегородские частные транспортные компании увеличили тариф на проезд в маршрутках до 30 рублей. С начала года тариф увеличился в 28 маршрутных такси, которые курсируют в Нижнем Новгороде. При этом стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при оплате банковской или транспортной картой.