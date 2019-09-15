Екатеринбург, 15 сентября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Возгорание в деревянном храме-часовне ликвидировано пожарными в Свердловской области. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

По данным ведомства, пожарным понадобилось полтора часа для ликвидации пожара в храме-часовне Преображения Господня, расположенном в посёлке Верхняя Сысерть Сысертского городского округа.

Общая площадь пожара составила 180 кв. метров. Быстрому распространению пламени способствовали деревянные конструкции, из которых построено здание. В момент возгорания в храме находились шесть человек, которые смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных.

В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 18 человек личного состава. В настоящее время ведётся проливка конструкций. Пострадавших нет.

Выясняются причины и обстоятельства пожара. Проводится опрос очевидцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре во временном деревянном храме-часовне Преображения Господня в посёлке Верхняя Сысерть. Храм был возведён на период восстановления храма Успения Пресвятой Богородицы 1917 года постройки, расположенного рядом с деревянной часовней.