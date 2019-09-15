Барселона, Испания, 15 сентября, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси провел тренировку в общей группе пере матчем 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА с дортмундской командой «Боруссия». Об этом 15 сентября сообщил пресс-служба каталонской команды.

(сс) Nicholas Gemini Лиоенель Месси в составе футбольного клуба «Барселона»

Также в общей группы провел часть тренировки французский форвард «Барселоны» Усман Дембеле.

Отметим, Лионель Месси в начале августа получил травму икроножной мышцы и не выходил на поле с начала нового сезона. Усман Дембеле получил в средине августа травму подколенного сухожилия из-за чего вынужден потратить пять недель на восстановление.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Барселона» в отсутствие Месси разгромила команду «Валенсия» в матче четвертого тура испанской Примеры со счетом 5:3.