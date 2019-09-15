Берлин, 15 сентября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё 21 пострадали в результате пожара в доме престарелых на юго-западе Германии в городе Идар-Оберштайн. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошёл поздно вечером 14 сентября в доме престарелых в городе Идар-Оберштайн, расположенном на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии.

По предварительной информации, в результате пожара погиб один человек, один госпитализирован в тяжёлом состоянии в городскую больницу, ещё 20 человек получили лёгкие травмы.

Причина и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации около 150 человек из-за пожара, вспыхнувшего в жилом комплексе для престарелых в графстве Чешир на северо-западе Англии. Информации о пострадавших не поступало.