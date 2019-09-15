Лондон, 15 сентября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Герцогиня Сассекская Меган Маркл поздравила своего супруга принца Гарри с 35-м днем рождения, поздравление она разместила 15 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.

Gg.govt.nz Меган Маркл

«Твоя преданность вдохновляет меня каждый день. Ты лучший муж и лучший отец. Мы тебя любим. С днем рождения!», — написала Марк.

Теплые слова герцогиня Сассекская сопроводила коллажем из фотографий, на которых прослеживается жизненный путь ее супруга — от младенчества в руках принцессы Дианы, до рождения уже собственного ребенка.

Напомним, Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 19 мая 2018 года, прежде она уже была замужем. Герцогиня прежде снималась в кино, она известна по телесериалу «Форс-мажоры».