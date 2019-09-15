Краснодар, 15 сентября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Футбольный самарский клуб «Крылья Советов» обыграл футболистов «Краснодара» в матче девятого тура молодежного Чемпионата России по футболу.

Дейнека. Футбол. 1924 г

Игра прошла на поле «Академии ФК Краснодар» в Краснодаре и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл полузащитник «Крыльев» Владислав Тюрин, отправивший мяч в ворота соперника на 38-й минуте. Затем, на 40-й минуте, получил красную карточку и покинул поле защитник хозяев Богдан Рейхмен, а на 45-й «Краснодар счет сравнял усилиями защитника Дмитрия Пивоварова.

На 58-й минуте матча с поля был удален ещё один защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов и хозяева вынуждены были доигрывать матч вдевятером, что и сказалось на дальнейшем ходе игры. На 59-й минуте защитник Александр Евинов удачно реализовал пенальти, назначенный в ворота хозяев, чем вывел свой клуб вперёд, а под занавес игры, на 90-й минуте, отличился полузащитник Степан Шерстнев.

Отметим, по итогам встречи «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице молодежного Чемпионата России. «Краснодар» имеет в активе 10 очков и находится на десятой позиции.