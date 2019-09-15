Кемерово, 15 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В Кемерове на месте ТРЦ «Зимняя вишня» губернатор региона Сергей Цивилев открыл «Сквер Ангелов». Об этом 15 сентября сообщает корресподент ИА REGNUM.

Vk.com/tsivilev42 «Сквер Ангелов»

Сквер был благоустроен на месте снесенного после пожара торгово-развлекательного центра. На его создание потребовалось около года. Цивилев назвал созданный парк «местом силы» с особой энергетикой, где в память о погибших горожан посадили 60 сосен.

«Нашей задачей было сделать место памяти, место силы. Все здесь создавалось на основе красоты природа Кузбасса. Здесь есть и горы, и холмы, и равнины. Мы не смогли сделать в сквере реки и озера, но их заменили уникальными фонтанами», — отметил Сергей Цивилев.

Торжественных мероприятий по случаю открытия не предусмотрены, но весь день, 15 сентября, в сквере будет выступать губернаторский симфонический оркестр.

Напомним, 25 марта 2018 года в пожаре ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерова погибли 60 человек, большинство из которых — дети.