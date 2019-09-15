Шэньчжэнь, Китай, 15 сентября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл челябинскую команду «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),

Цитата из мф Матч-реванш. реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду Спортивного центра Универсиаду в Шэньчжэне и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Первый период прошел без голов. В начале второго нападающий «Трактора» Сергей Коньков удачно реализовал большинство, забросив шайбу в ворота хозяев на 22-й минуте игры и этим вывел свой клуб вперёд.

Отыграться и выиграть «Куньлунь» смог только в третьем периоде усилиями канадских форвардов Тайлера Вонга (42-я) и Брэндона Дефацио (45-я).

Отметим, по итогам матча «Куньлунь» набрал 6 очков и занимает десятое место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. «Трактор» там же на третей строчке с 9 очками.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 14 сентября, хоккейный челябинский клуб «Трактор переиграл в Шэньчжэне пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар» со счётом 2:1.

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