Мурманск, 15 сентября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Три пассажирских самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Мурманска из-за сильного тумана. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба аэропорта.

Уильям Тёрнер. Свет восходящего солнца, развевающий туман. До 1807

Сообщается, что из-за неблагоприятных для приёма воздушных судов метеоусловий в аэропорту Мурманска был отправлен на аэродром «Пулково» в Санкт-Петербурге авиарейс S7−239 Домодедово — Мурманск.

Ещё один авиарейс из Москвы также был направлен в аэропорт «Пулково». На запасной аэродром в городе Архангельске был направлен самолёт, выполнявший перелёт по маршруту Сочи— Мурманск.

В настоящее время все ограничения по приёму и выпуску воздушных судов, связанные с метеоусловиями, в аэропорту города Мурманска сняты. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке либо отмене более 30 авиарейсов в аэропортах города Москвы.