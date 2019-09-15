Москва, 15 сентября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Известную российскую актрису Анастасию Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

World.korupciya.com Анастасия Заворотнюк

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно о госпитализации Заворотнюк в реанимационное отделение одной из столичных клиник.

Вскоре выяснилось, что у актрисы последняя стадия глиобластомы — агрессивной формы рака мозга.

14 сентября в больницу к Зворотнюк срочно прибыли её мать и супруг Петр Чернышев.

Точной информации о состоянии Заворотнк нет, однако есть данные, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких так как она не может самостоятельно дышать.

Также есть данные, что медики прекратили интенсивное лечение актрисы, так как её состояние настолько тяжелое, что вред от лечения превышает пользу.