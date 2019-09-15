Норфолк, США, 15 сентября, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Дании Каролин Возняцки в выставочном матче, проходившем в Гринбрире (Западная Вирджиня, США).

(сс) Tatiana. wikimedia.org Мария Шарапова

Датчанка одолела российскую спортсменку в двух сетах со счетом 6:7, 2:6.

Также Мария Шарапова провела мастер-класс для юных спортсменов и подарила им конфеты собственного бренда.

Отметим, российская теннисистка не выступала на турнирах с начала августа текущего года, когда она проиграла в первом круге Открытого чемпионата США американке Серене Уильямс в двух сетах. Спортсменка находится на 135-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).