Ярославль, 15 сентября, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Пожар площадью 400 кв. метров ликвидирован на Дзержинском рынке в Ярославле. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Дзержинский рынок

По данным регионального ведомства, возгорание произошло в 06:10 мск, когда рынок был ещё закрыт. В это время на территории рынка находилась только охрана, лёгкие травмы получил один человек, от госпитализации он отказался.

Полная ликвидация пожара произошла в 10:15 мск. От огня пострадала крытая часть рынка. На открытой части пожара не было. Сгорело около 400 кв. метров торговых площадей.

В ликвидации пожара приняли участие 52 человека, привлекалось 17 единиц техники. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины пожара.

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