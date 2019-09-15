Вашингтон, 15 сентября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Известная голливудская актриса Деми Мур снялась обнаженной для одного американского журнала, соответствующую фотографию она опубликовала 13 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.

David Shankbone Деми Мур

Снимок опубликован с комментарием «Будь лучшей в любом возрасте». Номер журнала с фотографией 56-летней актрисы выйдет в продажу в октябре 2019 года.

Напомним, Деми Мур прославилась своими работами в таких фильмах, как «Приведение», «Солдат Джейн» и другими. Актриса дважды номинировалась на премию «Золотой глобус».