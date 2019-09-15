Лас-Вегас, США, 15 сентября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Шведский боксёр Отто Уаллин дал свой комментарий по поводу поражения от британца Тайсона Фьюри, являющегося экс-чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксерских организаций, в поединке, проходившем в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе.

Отто Уаллин

«Сделал всё, что мог. Приложил максимум усилий», — приводит RingTV слова Отто Уаллина.

Также шведский боксер отметил, что Фьюри является великим чемпионом и что он старался бить сильнее в рассечение, нанесенное им Фьри в ходе боя.

Кроме этого, спортсмен из Швеции заявил, что он был доволен тем, что нанес оппоненту рассечение, однако ему хотелось оказывать на британца более серьёзное давление.

«Бой показал, что теперь ни у кого не должно возникнуть вопросов относительно моего характера и мастерства», — заключил Отто Уаллин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тайсон Фьюри после победы над Отто Уаллином заявил, что его следующим проигравшим оппонентом на ринге станет американец Деонтей Уайлдер.

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