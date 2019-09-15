Севастополь, 15 сентября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Черноморский флот России взял на сопровождение транспортное судно USNS Yuma T-EPF-8 военно-морских сил США, которое накануне, 14 сентября, зашло в акваторию Черного моря через турецкие проливы. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает Национальный центр управления обороной России.

Иван Айвазовский. Черноморский флот в Феодосии. 1890

Как ранее сообщало ИА REGNUM, транспортный корабль ВМС США USNS Yuma T-EPF-8 прошел проливами Дарданеллы и Босфор и вышел в акваторию Черного моря около 17:30 по московскому времени 14 сентября.

Стоит отметить, что речь идет о выскоскоростном транспортном судне, которое американское командование использует для быстрой переброски войск и техники.