Лас-Вегас, США, 15 сентября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, после своей победы над шведом Отто Уаллином заявил, что следующим его проигравшим оппонентом по рингу станет американец Деонтей Уайлдер.

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«Деонтей Уайлдер, ты следующий, бомж. Всё это лишь подготовка. Следующим будет Уайлдер, 22 февраля», — приводит RingTV слова британца.

Также Фьюри поздравил своего противника Отто Уаллина с хорошим выступлением, назвав его «настоящим викингом» и отметив, что покойный отец Отто мог бы гордиться сыном.

Кроме этого, британский боксёр рассказал, что полученное им в ходе поединка рассечение под правым глазом полностью поменяло ход поединка, но последний все равно удался.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тайсон Фьюри одержал верх решением судей над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.