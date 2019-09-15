Вашингтон, 15 сентября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки со съемок второй части фильма «Кунг Фьюри», кадры были размещены 14 сентября порталом Reddit.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

В ленте примет участие известный голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер, в фильме ему дрсталась роль президента США.

Сам актер подчеркивает, что после просмотра первой части фильма ему очень сильно захотелось стать его частью — сняться в продолжении. В настоящее время картина находится на стадии съемок, которые проходят в Мюнхене.

Напомним, первая часть указанного фильма вышла в прокат в мае 2015 года и получила большую популярность. В продолжении ленты, помимо Шварценеггера примут участие Майкл Фассбендер и Дэвид Хассельхофф.