В сети появились первые кадры со съемок сиквела «Кунг Фьюри»
Вашингтон, 15 сентября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки со съемок второй части фильма «Кунг Фьюри», кадры были размещены 14 сентября порталом Reddit.
Иван Шилов ИА REGNUM
Кинотеатр
В ленте примет участие известный голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер, в фильме ему дрсталась роль президента США.
Сам актер подчеркивает, что после просмотра первой части фильма ему очень сильно захотелось стать его частью — сняться в продолжении. В настоящее время картина находится на стадии съемок, которые проходят в Мюнхене.
Напомним, первая часть указанного фильма вышла в прокат в мае 2015 года и получила большую популярность. В продолжении ленты, помимо Шварценеггера примут участие Майкл Фассбендер и Дэвид Хассельхофф.