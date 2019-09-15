Воронеж, 15 сентября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Один человек погиб, четверо, в том числе трое детей получили травмы в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Воронежской области. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

ДТП произошло около 04:45 мск 15 сентября в Новоусманском районе на 537-м километре автодороги М-4 «Дон». Столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Aveo и грузовик Mercedes.

На месте ДТП скончался пассажир Chevrolet Aveo, 31-летний мужчина. были госпитализированы с травмами различной степени тяжести водитель Chevrolet Aveo и три пассажира, мальчик семи лет и две девочки 12 и четырёх лет.

По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Chevrolet Aveo въехала в ограждение автотрассы, после чего столкнулась с грузовиком Mercedes. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

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