Москва, 15 сентября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Комментарий по поводу статьи в издании «Газета. ру» о болезни Анастасии Заворотнюк опубликовал журналист, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, Владимир Легойда. Высказывание было опубликовано 14 сентября в Telegram-канале журналиста.

Instagram.com/a_zavorotnyuk Анастасия Заворотнюк

Легойда опубликовал скрин новости с сайта издания «Газета. ру» под заголовком «Лечения нет: Заворотнюк умирает в реанимации.», снабдив его своим комментарием.

Вот это покажу студентам как пример того, что не только за гранью журналистики, но и за гранью добра и зла. Чудовищно! — написал Легойда.

Стоит отметить, что публикация с таким заголовком вызвала резко отрицательную реакцию у многих общественных деятелей. В настоящее время новость с таким заголовком на сайте издания «Газета. ру» отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, почему, по мнению врачей, известной актрисе Анастасии Заворотнюк нельзя делать операцию. Разъяснения по этому поводу дал сотрудник Центра радиохирургии научно исследовательского института имени Н.В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак.