Киев, 15 сентября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер в ближайшее время встретится с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Об этом сам Волкер сообщил на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Волкер рассказал, что он поддерживает постоянный контакт Сурковым в течение последних нескольких недель. Стороны пытаются определить время для встречи. Когда точно состоится встреча Волкер сказать не смог, но выразил надежду, что очень скоро.

Стоит отметить, что с августа 2017 года Волкер и Сурков встречались четыре раза. Главная тема их встреч — это обсуждение ситуации на Украине.