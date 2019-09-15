Хиросима, Япония, 15 сентября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Японская теннисистка Нао Хибино уверенно переиграла свою соотечественницу Мисаки Дои в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хиросиме.

穂積正彦 Нао Хибино

Хибино легко обыграла Дои в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. За это время победительница два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 7 брейк-пойнтов. Её оппонентка за этот же временной промежуток также дважды подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала 3 брейк-пойнта.

Счет личных встреч спортсменок по итогам этого матча стал 3:2 в пользу Хибино.

Отметим, это вторая для Нао Хибино победа на турнире WTA. За выигрыш она получит $43 тысяч долларов и 280 очков рейтинга.