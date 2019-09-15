Москва, 15 сентября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Нефтяные цены уже в понедельник резко вырастут из-за атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии и сокращения производства нефти на них на 50%, считает партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Уже в понедельник цены на нефть взлетят на заголовках в СМИ о том, что были такие атаки и производство сократилось», — приводит мнение эксперта The Insider.

Также Крутихин отметил, что сейчас невозможно предсказать, насколько большим будет рост цен на нефть, но он будет резким.

При этом эксперт подчеркнул, что для дальнейшего прогнозирования уровня нефтяных цен необходимо дождаться оценки того, на какой срок прервалось снабжение нефтью мирового рынка с данных нефтеперерабатывающих предприятий.

Отметим, как сообщало, ранее, 14 сентября, взрыв и последовавший за ним пожар произошли на одном из крупнейших в мире НПЗ, расположенном в Саудовской Аравии на востоке страны. Аналогичные взрывы прогремели ещё на одном НПЗ в королевстве. Позднее МВД страны сообщило, что взрывы произошли в результате атаки беспилотников.

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