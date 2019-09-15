Гонконг, Китай, 15 сентября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В Гонконге продолжаются столкновения между местными протестующими и приехавшими с материка пропекинскими патриотами. Об этом сообщают местные СМИ.

(сс) Studio Incendo Протест в Гонконге

Радикально настроенные демонстранты отправили свои боевые отряды по гонконгским торговым центрам. Там они выискивают жителей материковой части КНР и жестко их избивают.

В частности, сообщается о рейде такого боевого отряда протестующих в крупнейший торговый центр Гонконга Amoy Plaza. Там были избиты несколько пропекинских патриотов, которые накануне участвовали в столкновениях на улицах. По неподтвержденным данным, одну из своих жертв протестующие пытали, выжигая сетчатку глаза лазерной указкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Гонконге состоялась проправительственная демонстрация. После нее прошел небольшой марш прокитайско настроенной общественности. Люди шли по улицам города в синих футболках с флагами КНР.

Протестующие против материкового Китая гонконгские активисты восприняли эти события как вызов и атаковали пропекинских патриотов. В дело вмешалась полиция, однако она не смогла полностью предотвратить столкновения. Есть пострадавшие.