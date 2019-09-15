Чита, 15 сентября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Средства президентского гранта позволили организовать турнир по русской лапте среди школьников, в котором приняли участие 10 тысяч человек из 35 муниципальных образований Забайкальского края. Подробности социально-значимого проекта «От дворового спорта к медалям» сообщает сегодня, 15 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Турнир по лапте в Забайкалье

Правительство Забайкальского края Участники турнира по русской лапте среди школьников

По словам инициатора проекта, исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Спорт для всех» Олега Постыки, турнир по лапте проходит 14−15 сентября 2019 года в три этапа: на уровне поселка, района и края. На их проведение был выделен спортивный инвентарь.

Правительство Забайкальского края Школьники участвуют в турнире по русской лапте. Забайкалье

«Замечательная игра лапта упоминается еще в древнерусских летописях. Она развивает ловкость, выносливость, формирует командный дух, но в наше время незаслуженно забыта. Мы хотим возродить лапту», — пояснил Олег Постыка.

Напомним, лапта это русская народная командная игра с мячом и битой. Её цель — ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочерёдно до противоположной стороны и обратно, не дав противнику «осалить» себя пойманным мячом. За удачные пробежки команде начисляются очки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках проекта «От дворового спорта к медалям» был организован турнир по дворовому футболу. В 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация (НКО), представляющая Забайкальский край. В регион было привлечено более 42 миллионов рублей.