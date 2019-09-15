Курган, 15 сентября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. В Курганской области в исправительной колонии №2, расположенной в посёлке Просвет, 14 сентября был убит заключённый. Об этом сообщает портал «Область 45».

Иван Шилов ИА REGNUM Колония

Данную информацию в УФСИН по Курганской области подтвердили изданию без подробностей. Как стало известно журналистам, скончался житель Каргапольского района, который попал в колонию за убийство своей 10-месячной дочери и приговорённый в апреле 2019 года к 17 годам лишения свободы.

По сообщению регионального управления ФСИН по факту смерти проводится проверка.