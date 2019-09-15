Чита, 15 сентября, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Чите после масштабной реконструкции торжественно открылось одно из самых крупных спортивных сооружений города — ледовый дворец. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, это стало возможным в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Правительство Забайкальского края Открытие ледового дворца в Чите

Правительство Забайкальского края В Чите реконструировали ледовый дворец

В рамках реконструкции, на которую было затрачено 25 миллионов рублей, центральная арена получила новое синтетическое покрытие, заменены борта. Также закуплено технологическое оборудование: ледозаливочная машина, машинка для заточки коньков, оборудование для тренировочного процесса юных хоккеистов.

Для родителей открытие обновленного Ледового дворца стало настоящим событием, современные условия для занятий оценили и воспитанники школы хоккея.

«Здесь я занимаюсь уже год у тренера Романа Путинцева. После ремонта ледовое покрытие стало ровным, стало намного удобнее кататься», — поделился впечатлениями Михаил Печорин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на реализацию регионального проекта «Спорт — норма жизни» выделено более 204 миллионов рублей. Это позволит приобрести инвентарь и оборудование для пяти спортивных школ олимпийского резерва.