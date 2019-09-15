Иркутск, 15 сентября, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Представители «Молодёжки» ОНФ оказались самыми активными участниками всероссийской акции «Сохраним лес» в Иркутской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM её организаторы, 14 сентября общественникам удалось на два гектара перевыполнить план посадки леса в Гороховском лесничестве.

Молодёжка ОНФ в Иркутской области Посадка леса в Гороховском лесничестве Иркутской области в рамках акции «Сохраним лес»

«Перевыполнили план, посадили 16 тысяч саженцев на 8 гектарах», — пояснила участник акции Александра Кашурникова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары в Иркутской области начались ещё весной 2019 года. К середине лета их площадь достигала миллиона гектаров. Тому способствовал нормативный документ, согласно которому региональные комиссии по ЧС могут разрешать не тушить труднодоступные очаги из соображений экономической нецелесообразности.

Общенациональная кампания по восстановлению лесов «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» стартовала в России с 14 сентября. Она проходит ежегодно по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии и Федерального агентства лесного хозяйства. Всего в рамках осенней кампании, которая продлится до конца октября, планируется высадить как минимум 30 млн деревьев. В восстановлении лесов, как ожидается, примут участие около трёх миллионов человек по всей стране.

В иркутской акции принял участие известный пианист Денис Мацуев. Организаторы — представители «Молодёжки» ОНФ — ранее сообщали, что мест для посадки выбрано несколько в Гороховском и Кировском лесничествах.

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