Миссиссога, Канада, 15 сентября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестными в канадской провинции Онтарио. Об этом 15 сентября сообщает телеканал CBC.

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Полиция получила информацию о стрельбе в 18:22 по местному времени. Инцидент произошёл в городе Миссиссога на парковке возле многоэтажного жилого дома.

В результате стрельбы погиб 17-летний подросток. Ранены пять человек, в том числе подростки 13, 15 и двое 17 лет, а также женщина 50-ти лет. Все пострадавшие были госпитализированы, состояние одного раненого оценивается как тяжёлое.

В розыск объявлены несколько человек, вооружённых полуавтоматическим оружием. Точное число стрелявших не сообщается. полиция ведёт оперативно-розыскные мероприятия, район, где произошло ЧП, оцеплен, идёт опрос свидетелей.

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