Оттава, 15 сентября, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов уступил представителю Бразилии Гловеру Тейшере на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 158, проходившем в Ванкувере.

Vk.com/id104375546 Никита Крылов

По итогам всех трех раундов, прошедших в почти равной борьбе при небольшом преимуществе бразильца, победа была присуждена Тейшере раздельным решением судей со счетом 29−28, 28−29, 28−29.

Отметим, по итогам поединка на счету Гловера Тейшеры 30 побед при 7 поражениях в ММА, при этом 13 побед в полутяжелой весовой категории в UFC. Для Никиты Крылова это седьмое поражение в 25 поединках в ММА.