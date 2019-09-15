Шарлотт, США, 15 сентября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Известный в прошлом баскетболист, а ныне владелец клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан согласился на продажц значительной части клуба двум нью-йоркским инвесторам. Об этом 15 сентября сообщает The Charlotte Observer.

Майкл Джордан

По информации источника, данными инвесторами являются основатель DI Capital Дэниэль Сандхейм и основатель Melvin Captal Гэйб Плоткин. При этом предполагаемая к продаже доля в участии клуба и общая сумма сделки не разглашаются, однако уточняется, что Джордан сохранит контроль над большей частью акций клуба.

Также известно, что эта покупка должна получить одобрение со стороны НБА и, как сообщил изданию источник в лиге, этот процесс уже начат, а потому сделка может быть завершена в ближайшие две недели.

Напомним, Майко Джордан приобрёл «Шарлотт» в 2010 году за $180 млн и в настоящее время является владельцем 97% акций клуба и единственным игроком НБА, владеющим контрольным пакетом акций баскетбольной команды. В начале текущего года стоимость «Шарлотт» оценивалась в $1,3 млрд.