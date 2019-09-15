Токио, 15 сентября, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Как минимум семь человек пострадали при наезде автомобиля такси на группу пешеходов в Японии. Об этом 15 сентября сообщает телеканал NHK.

(сс) megawheel360 Такси. Япония

Согласно полученной информации, инцидент случился вечером 14 сентября. Автомобиль такси с 70-летним водителем за рулём вылетел на тротуар в районе железнодорожной станции Канаяма.

В результате ДТП пострадали семь человек, все они были госпитализированы. Один пострадавший получил серьёзные травмы.

Полиция расследует причины и обстоятельства ДТП. Допрашивается водитель-пенсионер, допустивший наезд на людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем случае в японском городе Нисиномия, где автомобиль под управлением женщины-водителя 69-ти лет врезался в группу детей, шедших по тротуару. Пострадали два ребёнка дошкольного возраста.