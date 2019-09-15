Ванкувер, Канада, 15 сентября, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи победил своего соотечественника Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 158, проходившего в Ванкувере.

Джастин Гэтжи

Поединок между Гэтжи и Серроне был главным событием вечера. Он был остановлен в первом раунде, после того как Гэтжи провел своему оппоненту поочередно удачные левый кросс через руку и правый боковой, и этим потряс своего соотечественника, а затем произвел его добивание. В результате рефери остановил поединок и засчитал Серроне технический нокаут.

Отметим, по итогам боя в активе Джастина Гэтжи 21 победа 2 поражения, причем данная победа стала для бойца третьей подряд. Для Дональда Серроне это 13-е поражение в 49 поединках.