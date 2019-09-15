Виктория, Канада, 15 сентября, 2019, 06:35 — ИА Регнум. Перевозивший студентов университета Виктории учебный автобус перевернулся на трассе под Порт-Альберни. В результате трагедии погибли два человека, сообщает 14 сентября City News Vancouver.

(сс) IcE MaN Скорая помощь. Канада

Сообщается, что в двухдневную учебную поездку на автобусе вместе с водителем отправились 48 человек. В районе населенного пункта Порт-Альберни на спуске автобус перевернулся. Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября, около 21:30.

Спасатели извлекли из салона тела двух погибших студентов. Еще трое получили серьезные ранения, они были доставлены в Викторию на медицинском вертолете. Остальным 35 пострадавшим оказывается медицинская помощь в местной клинике.

Эксперты выясняют, что могло стать причиной аварии.