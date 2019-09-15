Курган, 15 сентября, 2019, 05:35 — ИА Регнум. В Кургане житель дома 31 улицы 3 микрорайон с риском для собственной жизни пытался спасти застрявшую в окне кошку. Видео происшествия в паблике «Инцидент/ Курган» собрало 33 тысячи просмотров и стало популярным в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/inckrgn Скриншот видео операции спасения кошки

На видео, опубликованном 14 сентября и озаглавленном «SOS, хозяева! Ваш кот застрял в окне, уже весь в крови!» Спасатели заявку не приняли!», мужчина стоит на крыше пятиэтажного дома и держит петлю, в которую, по его мнению, кошка догадается залезть. Но питомец лишь растерянно мяукает, застряв между рамами приоткрытого пластикового окна.

В комментариях паблика курганцы поражаются не кошке, которая из любопытства попала в передрягу, а мужчине, который с риском для жизни пытается бросить животному петлю.

«Попытка так себе, ещё и повешал бы он так кота. Или порвал», — комментируют в паблике.

В итоге, хозяева квартиры приехали и достали своего питомца. Кошка лишь повредила лапу, а мужчина мог упасть, отмечают курганцы. Во избежание подобных инцидентов специалисты советуют ставить на пластиковые окна специальную сетку — «анти кошку».